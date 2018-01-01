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Фернандо: У меня было предложение из Турина, но я рад, что выбрал Шахтер

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Новичок Шахтера Фернандо признался, что он отклонил предложение из Италии ради перехода в команду Паулу Фонсеки.
Фернандо
Фернандо
ФК Шахтер

Новичок Шахтера Фернандо рассказал о своей адаптации в Украине, а также отметил, что "горняки" выиграли борьбу за него у итальянского клуба.

"Киев – прекрасный город, мне очень сильно понравился. Я прекрасно адаптируюсь здесь, привыкаю, мне очень нравится. Здесь очень красиво", – заявил Фернандо.

"Да, у меня действительно было предложение из Италии, из Турина. Но я очень рад, что принял предложение Шахтера. Я очень счастлив здесь и надеюсь, что так будет и впредь".

"Как меня называть? Я привык, что меня называют Фернандо. Честно говоря, никто раньше не называл меня Фернандиньо, поэтому называйте меня просто "Фернандо". Мне так нравится".

Ранее сообщалось о том, что Шахтер представил новичков команды, на которой главный тренер "горняков" Паулу Фонсека прокомментировал работу своей команды на трансферном рынке, а новобранец "оранжево-черных" Майкон отметил, что ему понадобится время на адаптацию к украинскому футболу.

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Теги: футбол, Шахтер, презентация, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, Фернандо
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