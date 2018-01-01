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Украина успешно стартовала на ЧЕ среди юношей

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Сборная Украины (U-19) обыграла сверстников из Франции.
Сборная Украины (U-19)
Сборная Украины (U-19)
ФФУ

Сборная Украины обыграла французов в стартовом поединке чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

Поединок прошел в финском городе Вааса и завершился со счетом 2:1 в нашу пользу.

За украинцев дважды отличились представители киевского Динамо – Георгий Цитаишвили и Сергей Булеца.

Таким образом, Украина после стартового тура делит первую строчку с Англией, которая, в свою очередь, победила Турцию. Следующий матч мы сыграем именно с ними (20 июля), а турки – с французами.

Франция – Украина 1:2
Голы: Цитаишвили, 13, Гитан, 23, Булеца, 86

Франция: Диуф, Ниакате, Камара, Дембеле, Сарр, Гитан, Нгиамба, Сумаре, Диаби (Басила, 66), Маолида (Гуири, 75), Пинтор (Адли, 46)

Украина: Кучерук, Миколенко, Бондарь, Попов, Конопля, Хахлев (Беляев, 90), Дришлюк, Булеца (Ременюк, 89), Корниенко, Цитаишвили (Мусолитин, 90), Супряга

Предупреждения: Камара, Бондарь, Сумаре, Ниакате

Удален: Сарр, 64

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Теги: футбол, сборная Украины, ЧЕ 2018
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