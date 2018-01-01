Украина успешно стартовала на ЧЕ среди юношей
Сборная Украины обыграла французов в стартовом поединке чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.
Поединок прошел в финском городе Вааса и завершился со счетом 2:1 в нашу пользу.
За украинцев дважды отличились представители киевского Динамо – Георгий Цитаишвили и Сергей Булеца.
Таким образом, Украина после стартового тура делит первую строчку с Англией, которая, в свою очередь, победила Турцию. Следующий матч мы сыграем именно с ними (20 июля), а турки – с французами.
Франция – Украина 1:2
Голы: Цитаишвили, 13, Гитан, 23, Булеца, 86
Франция: Диуф, Ниакате, Камара, Дембеле, Сарр, Гитан, Нгиамба, Сумаре, Диаби (Басила, 66), Маолида (Гуири, 75), Пинтор (Адли, 46)
Украина: Кучерук, Миколенко, Бондарь, Попов, Конопля, Хахлев (Беляев, 90), Дришлюк, Булеца (Ременюк, 89), Корниенко, Цитаишвили (Мусолитин, 90), Супряга
Предупреждения: Камара, Бондарь, Сумаре, Ниакате
Удален: Сарр, 64
Полная версия правил