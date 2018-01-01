Майкон: Постараюсь наилучшим образом помочь в матче за Суперкубок Украины

Новичок Шахтера Майкон отметил, что ему понадобится время на адаптацию к украинскому футболу.

Шахтер провел официальную презентацию новых исполнителей, в числе которых и бразильский полузащитник Майкон.

"Думаю, мне еще нужно много расти. Я еще не совсем знаю местный футбол, я привык к Бразилии и бразильскому футболу, но если мне придется сыграть в матче за Суперкубок Украины, я постараюсь наилучшим образом помочь команде и сделаю все ради победы", – заявил Майкон.

"Сравнения с Фредом? Мне больше нравится играть в атаке, быть более атакующим полузащитником, но в любом случае здесь нужно знать правильный момент, когда нужно идти в атаку, когда нужно обороняться, когда нужно контролировать зону риска, где соперник может создать нам большие сложности".

"Поэтому нужно подстраиваться и знать свое время. Конечно, атаковать любит любой игрок, но нужно развивать себя и уметь действовать и там, и там".

Напомним, поединок за Суперкубок Украины состоится 21 июля в городе Одесса на стадионе Черноморец. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо.

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