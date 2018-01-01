Фонсека: Ушли лидеры, но Шахтер не изменил своей трансферной политике

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека доволен летней трансферной кампанией клуба.

Паулу Фонсека прокомментировал работу Шахтера на трансферном рынке во время официальной презентации новых исполнителей.

"Ушли многие игроки, – Срна, Бернард, Фред, – но Шахтер не изменил своей трансферной политике. Я доволен трансферами. Мы верим в новичков, рассчитываем на них и сейчас, и в будущем", – заявил португальский специалист.

"Мораес очень опытный игрок, он знает реалии украинского футбола. Остальные парни молодые, но их адаптация меня поражает. Все новички очень умны и готовы развиваться и учится".

"Маркиньос начал работать со всеми только на этой неделе, только в Киеве. Он очень быстрый и, думаю, быстро сможет адаптироваться и, возможно, сыграет уже в следующем матче. Я, честно, не знаю".

"Ожидания от сезона? Динамо в новом сезоне будет сильнее, чем в прошлом. Мы надеемся показывать футбол, который будет радовать фанатов, и что сезон закончится нашими победами".

Ранее сообщалось о том, что донецкий Шахтер представил новичков команды.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!