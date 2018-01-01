Шахтер представил новичков

"Горняки" официально презентовали общественности новых футболистов.

Летом состав донецкой команды пополнили пять футболистов – бразильцы Жуниор Мораес, Майкон, Маркиньос Сиприано и Фернандо, а также украинский голкипер Алексей Шевченко.

Сегодня, 17 июля, Шахтер провел официальную презентацию новых исполнителей, которая прошла на крыше Центрального универсального магазина в Киеве.

Новички чемпиона Украины ответили на вопросы собравшихся журналистов, а также получили номера.

Так, Жуниор Мораес взял себе 10-тку, Майкон выбрал 27-й номер, Маркиньос – 28-й, Фернандо – 99-й, а Шевченко остановился на 1-м номере.

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