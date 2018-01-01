Украина (U-19) – Франция (U-19): видео онлайн трансляция матча ЧЕ-2018

Украинцы померятся силами с французами на чемпионате Европы среди юношей. Смотри видео онлайн трансляцию Украина (U-19) – Франция (U-19).

Во вторник, 17 июля, сборная Украины (U-19) начнет свои выступления на чемпионате Европы 2018.

Первым соперником наших парней станет французская команда. Стартовый свисток – 20:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция Украина (U-19) – Франция (U-19):

Отметим, что украинцы попали в группу В, где также сыграют с Англией (20 июля) и Турцией (23 июля).

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