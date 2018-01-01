Шахтер – Динамо: кто победит в матче за Суперкубок Украины?

Шахтер сыграет с Динамо 21 июля в поединке за Суперкубок Украины.

Шахтер и Динамо сыграют 21 июля в городе Одесса на стадионе Черноморец за Суперкубок Украины. Стартовый свисток – в 18:00 по киевскому времени.

Редакция iSport.ua решила поинтересоваться у своих читателей, кто, по вашему мнению, одержит победу в поединке Шахтер – Динамо?

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "горняков". Так, компания 1xBet принимает ставки на победу донецкой команды с коэффициентом 2,25, а на киевлян – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,54.

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