Шахтер – Динамо: где смотреть матч за Суперкубок Украины

Шахтер встретится с Динамо 21 июля в поединке за Суперкбок Украины. Узнайте, где смотреть матч Шахтер – Динамо.

Шахтер и Динамо сыграют 21 июля в городе Одесса на стадионе Черноморец за Суперкубок Украины. Стартовый свисток – в 18:00 по киевскому времени.

Поединок Шахтер – Динамо покажет телеканал Футбол 1. Также встречу будут транслировать на ТРК Украина.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "горняков". Так, компания 1xBet принимает ставки на победу донецкой команды с коэффициентом 2,25, а на киевлян – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,54.

Также вы можете принять участие в голосовании и ответить на вопрос, кто победит в игре Шахтер – Динамо?

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