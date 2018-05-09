Шахтер – Динамо 0:1 онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины

Шахтер сыграет с Динамо 21 июля в поединке за Суперкубок Украины.

Сезон в Украине традиционно откроется матчем за Суперкубок, в котором сыграют Шахтер и Динамо 21 июля в городе Одесса на стадионе Черноморец. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

В минувшем сезоне "горняки" оформили золотой дубль – триумфовали и в чемпионате, и в национальном кубке. Поэтому соперником донецкой команды станет серебряный призер первенства – киевское Динамо.

Последние матчи Шахтера:

19.07.2018 Товарищеский матч Бешикташ Шахтер 0:0 09.07.2018 Товарищеский матч Шахтер Витесс 4:1 05.07.2018 Товарищеский матч Аустрия Шахтер 0:3 30.06.2018 Товарищеский матч ЦСКА София Шахтер 0:0 26.06.2018 Товарищеский матч Шахтер Бреннбю 3:2

Последние матчи Динамо:

14.07.2018 Товарищеский матч Динамо Виктория Пльзень 2:0 13.07.2018 Товарищеский матч Тельфс Динамо 0:9 09.07.2018 Товарищеский матч Динамо Ботошани 1:0 08.07.2018 Товарищеский матч Динамо Люцерн 1:1 05.07.2018 Товарищеский матч Динамо Тяньцзинь Сунцзян 3:3

Последние очные встречи:

19.05.2018 УПЛ Динамо Шахтер 2:1 09.05.2018 Кубок Украины Динамо Шахтер 0:2 14.04.2018 УПЛ Шахтер Динамо 0:1 22.10.2017 УПЛ Динамо Шахтер 0:0 22.07.2017 УПЛ Шахтер Динамо 0:1

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "горняков". Так, компания 1xBet принимает ставки на победу донецкой команды с коэффициентом 2,25, а на киевлян – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,54.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо, которая будет доступна в этой статье 21 июля, начиная с 20:50 по киевскому времени.

Также вы можете принять участие в голосовании и ответить на вопрос, кто победит в игре Шахтер – Динамо?

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