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Шахтер – Динамо 0:1 онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины

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Шахтер сыграет с Динамо 21 июля в поединке за Суперкубок Украины.
Онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо
Онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо
ФК Динамо Киев

Сезон в Украине традиционно откроется матчем за Суперкубок, в котором сыграют Шахтер и Динамо 21 июля в городе Одесса на стадионе Черноморец. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

В минувшем сезоне "горняки" оформили золотой дубль – триумфовали и в чемпионате, и в национальном кубке. Поэтому соперником донецкой команды станет серебряный призер первенства – киевское Динамо.

Последние матчи Шахтера:

19.07.2018Товарищеский матчБешикташШахтер0:0
09.07.2018Товарищеский матчШахтерВитесс4:1
05.07.2018Товарищеский матчАустрияШахтер0:3
30.06.2018Товарищеский матчЦСКА СофияШахтер0:0
26.06.2018Товарищеский матчШахтерБреннбю3:2

Последние матчи Динамо:

14.07.2018Товарищеский матчДинамоВиктория Пльзень2:0
13.07.2018Товарищеский матчТельфсДинамо0:9
09.07.2018Товарищеский матчДинамоБотошани1:0
08.07.2018Товарищеский матчДинамоЛюцерн1:1
05.07.2018Товарищеский матчДинамоТяньцзинь Сунцзян3:3

Последние очные встречи:

19.05.2018УПЛДинамоШахтер2:1
09.05.2018Кубок УкраиныДинамоШахтер0:2
14.04.2018УПЛШахтерДинамо0:1
22.10.2017УПЛДинамоШахтер0:0
22.07.2017УПЛШахтерДинамо0:1

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "горняков". Так, компания 1xBet принимает ставки на победу донецкой команды с коэффициентом 2,25, а на киевлян – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,54.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо, которая будет доступна в этой статье 21 июля, начиная с 20:50 по киевскому времени.

Также вы можете принять участие в голосовании и ответить на вопрос, кто победит в игре Шахтер – Динамо?

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Теги: футбол, Шахтер, Динамо Киев, Суперкубок Украины, онлайн трансляция
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