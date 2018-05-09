Шахтер – Динамо 0:1 онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины
Сезон в Украине традиционно откроется матчем за Суперкубок, в котором сыграют Шахтер и Динамо 21 июля в городе Одесса на стадионе Черноморец. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.
В минувшем сезоне "горняки" оформили золотой дубль – триумфовали и в чемпионате, и в национальном кубке. Поэтому соперником донецкой команды станет серебряный призер первенства – киевское Динамо.
Последние матчи Шахтера:
|19.07.2018
|Товарищеский матч
|Бешикташ
|Шахтер
|0:0
|09.07.2018
|Товарищеский матч
|Шахтер
|Витесс
|4:1
|05.07.2018
|Товарищеский матч
|Аустрия
|Шахтер
|0:3
|30.06.2018
|Товарищеский матч
|ЦСКА София
|Шахтер
|0:0
|26.06.2018
|Товарищеский матч
|Шахтер
|Бреннбю
|3:2
Последние матчи Динамо:
|14.07.2018
|Товарищеский матч
|Динамо
|Виктория Пльзень
|2:0
|13.07.2018
|Товарищеский матч
|Тельфс
|Динамо
|0:9
|09.07.2018
|Товарищеский матч
|Динамо
|Ботошани
|1:0
|08.07.2018
|Товарищеский матч
|Динамо
|Люцерн
|1:1
|05.07.2018
|Товарищеский матч
|Динамо
|Тяньцзинь Сунцзян
|3:3
Последние очные встречи:
|19.05.2018
|УПЛ
|Динамо
|Шахтер
|2:1
|09.05.2018
|Кубок Украины
|Динамо
|Шахтер
|0:2
|14.04.2018
|УПЛ
|Шахтер
|Динамо
|0:1
|22.10.2017
|УПЛ
|Динамо
|Шахтер
|0:0
|22.07.2017
|УПЛ
|Шахтер
|Динамо
|0:1
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "горняков". Так, компания 1xBet принимает ставки на победу донецкой команды с коэффициентом 2,25, а на киевлян – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,54.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо, которая будет доступна в этой статье 21 июля, начиная с 20:50 по киевскому времени.
Также вы можете принять участие в голосовании и ответить на вопрос, кто победит в игре Шахтер – Динамо?
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