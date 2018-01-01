Шахтер – Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч за Суперкубок Украины

Букмекеры определили фаворита матча Шахтер – Динамо за Суперкубок Украины.

Прогноз на матч Шахтер – Динамо от букмекеров ФК Динамо Киев

Шахтер и Динамо сыграют 21 июля в городе Одесса на стадионе Черноморец за Суперкубок Украины. Стартовый свисток – в 18:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "горняков".

Так, компания 1xBet принимает ставки на победу донецкой команды с коэффициентом 2,25, а на киевлян – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,54.

Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Шахтера можно поставить с коэффициентом 2,25, а на победу Динамо – 3,0.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо.

Также вы можете принять участие в голосовании и ответить на вопрос, кто победит в игре Шахтер – Динамо?

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!