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Шахтер – Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч за Суперкубок Украины

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Букмекеры определили фаворита матча Шахтер – Динамо за Суперкубок Украины.
Прогноз на матч Шахтер – Динамо от букмекеров
Прогноз на матч Шахтер – Динамо от букмекеров
ФК Динамо Киев

Шахтер и Динамо сыграют 21 июля в городе Одесса на стадионе Черноморец за Суперкубок Украины. Стартовый свисток – в 18:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "горняков".

Так, компания 1xBet принимает ставки на победу донецкой команды с коэффициентом 2,25, а на киевлян – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,54.

Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Шахтера можно поставить с коэффициентом 2,25, а на победу Динамо – 3,0.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо.

Также вы можете принять участие в голосовании и ответить на вопрос, кто победит в игре Шахтер – Динамо?

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Теги: футбол, Шахтер, Динамо Киев, Суперкубок Украины, прогноз, ставки букмеверов
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