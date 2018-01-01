Динамо назвало Зениту цену за Кадара

Тамаш Кадар может продолжить карьеру в российском Зените.

Российский Зенит заинтересован в услугах защитника Динамо Тамаша Кадара.

Как сообщает венгерский ресурс Nemzeti Sport, руководство Динамо просит за 28-летнего защитника порядка 8 миллионов евро, а клубы близки к соглашению.

Отметим, что контракт венгра с Динамо действует до лета 2020 года, а трансферная стоимость футболиста, по данным ресурса Transfermarkt, Кадара оценивается во всего лишь два с половиной миллиона.

Кадар переехал в Киев зимой 2017 года из польского Леха за два с половиной миллиона евро. В минувшем сезоне защитник провел в футболке киевского Динамо 34 матча.

Ранее Александр Хацкевич подвел итоги летнего сбора, заявив, что клуб не будет подписывать контракт с Папа Гуйе.

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