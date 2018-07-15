Сборная Украины соберется во Львове перед матчами Лиги наций

Андрей Шевченко рассказал о планах сборной накануне сентябрьских матчей.

Подопечные Андрея Шевченко проведут сбор во Львове перед сентябрьскими матчами Лиги наций. Об этом рассказал сам тренер и поделился своими ближайшими планами.

"В ближайшее время у нас состоится рабочее совещание, на котором мы окончательно утвердим все организационные моменты. С большой долей вероятности можно говорить, что перед сентябрьскими поединками Лиги наций против Чехии и Словакии мы соберемся в Киеве, а сбор проведем во Львове. Утрясем все формальности - сразу объявим.

"Мы, конечно, уже соскучились по работе, и уже скоро побываем с помощниками сразу на нескольких важных матчах. Начнем с юношеского чемпионата Европы, где посмотрим резерв сборной. Потом будут Суперкубок Украины, поединки в еврокубках, ключевые игры чемпионата страны. Все это увидим воочию, но информацию по всем остальным сборникам мы тоже контролируем. Селекционная работа ведется каждый день", - сказал Шевченко в интервью Команде №1.

Ранее сообщалось, что Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2018.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!