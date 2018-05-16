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Основной защитник сборной Украины сломал нос

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Николай Матвиенко сломал нос, играя за дубль донецкого Шахтера.
Николая Матвиенко
Николая Матвиенко
ФФУ

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера сломал нос, играя за молодежный состав "горняков", сообщает издание Команда №1

Отмечается, что левый защитник около месяца будет тренироваться в защитной маской. 

Накануне тренерский штаб сборной Украины объявил список из 25-ти футболистов, которые сыграют в товарищеских матчах против Марокко и Албании. В расположения сборной также получил вызов и Николай Матвиенко.

Ранее Эдуард Соболь выразил готовность покинуть чешский Славию и вернуться в донецкий Шахтер.

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Теги: футбол, сборная Украины, Шахтер, Николай Матвиенко
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