Основной защитник сборной Украины сломал нос

Николай Матвиенко сломал нос, играя за дубль донецкого Шахтера.

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера сломал нос, играя за молодежный состав "горняков", сообщает издание Команда №1.

Отмечается, что левый защитник около месяца будет тренироваться в защитной маской.

Накануне тренерский штаб сборной Украины объявил список из 25-ти футболистов, которые сыграют в товарищеских матчах против Марокко и Албании. В расположения сборной также получил вызов и Николай Матвиенко.

Ранее Эдуард Соболь выразил готовность покинуть чешский Славию и вернуться в донецкий Шахтер.

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