Основной защитник сборной Украины сломал нос
Николай Матвиенко сломал нос, играя за дубль донецкого Шахтера.
Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера сломал нос, играя за молодежный состав "горняков", сообщает издание Команда №1.
Отмечается, что левый защитник около месяца будет тренироваться в защитной маской.
Накануне тренерский штаб сборной Украины объявил список из 25-ти футболистов, которые сыграют в товарищеских матчах против Марокко и Албании. В расположения сборной также получил вызов и Николай Матвиенко.
Ранее Эдуард Соболь выразил готовность покинуть чешский Славию и вернуться в донецкий Шахтер.
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