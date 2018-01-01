Фонсека отказал Вест Хэму и останется в Шахтере – СМИ

Европейские СМИ сообщают, что Паулу Фонсека все же останется в Шахтере на следующий сезон.

Португальский специалист Паулу Фонсека отказал английскому Вест Хэму после встречи с руководством "молотобойцев". Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

В свою очередь издание O Jogo уверяет, что Фонсека останется в Шахтере и уже подписал двухлетний контракт с "горняками". По информации источника, главный тренер будет получать 4 миллиона евро в год согласно условиям нового соглашения.

Напомним, что Фонсека дважды с Шахтером сделал "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Украины.

Ранее сообщалось, что лондонский Арсенал отказался от идеи подписания Паулу Фонсеки.

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