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Срна вместе с женой поужинал в ресторане у всемирно известного повара

Комментариев: 1
Дарио Срна отдохнул в Турции.
Срна вместе с женой поужинал в ресторане у всемирно известного повара
instagram.com/darijosrna/

Капитан донецкого Шахтера Дарио Срна, который временно отстранен от футбола из-за использования допинга побывал вместе с женой в Турции.

Хорватский защитник похвастался фотографиями с ресторана известного повара Нусрет Гокче.

 

thanks for everything @nusr_et ,see you soon#istanbul#nusretsteakhouse #🇹🇷🥩

Публикация от darijosrna (@darijosrna)

Ранее сообщалось, что Василий Кобин открыл свой ресторан быстрого питания, в который пообещал приехать Срна.

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Теги: футбол, Дарио Срна, вне игры, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  16.05.2018, 20:50
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гость
А что откушал? Допинги?)))))))))))) Таблетки?))))))) Это он могет))))))))))))
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