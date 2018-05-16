Срна вместе с женой поужинал в ресторане у всемирно известного повара

Дарио Срна отдохнул в Турции.

Капитан донецкого Шахтера Дарио Срна, который временно отстранен от футбола из-за использования допинга побывал вместе с женой в Турции.

Хорватский защитник похвастался фотографиями с ресторана известного повара Нусрет Гокче.

Ранее сообщалось, что Василий Кобин открыл свой ресторан быстрого питания, в который пообещал приехать Срна.

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