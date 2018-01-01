Гусев покинет Динамо после матча с Шахтером

Легендарный игрок киевлян Олег Гусев проведет последний матч в футболке Динамо.

Динамо примет Шахтер в заключительном туре чемпионата Украины по футболу. Поединок пройдет на стадионе имени В. В. Лобановского.

По словам главного тренера "бело-синих" Александра Хацкевица, данная встреча станет последней для легенды команды Олега Гусева.

В нынешнем сезоне именитый полузащитник провел всего три матча в УПЛ и один раз выходил на поле в Лиге Европы.

Напомним, "украинское дерби" состоится 19 мая в Киеве. Стартовый свисток – в 19:30.

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