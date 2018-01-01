Фред: Счастлив в Шахтере, но мечтаю играть за большой клуб в Европе

Бразилец летом может перейти в один из европейских грандов.

Полузащитник Шахтера Фред отметил, что летом хочет перейти в европейский топ-клуб.

“Очень счастлив в Шахтере. Я хорошо работал здесь на протяжении 5 лет. Я четко объяснил клубу, что очень счастлив здесь, но хочу сделать большой шаг в карьере.

Есть клубы с Англии и Франции, которые интересуются мной. Осталось дождаться окончания ЧМ-2018, тогда и приму лучшее для себя решение.

У меня есть мечта играть за большой клуб в Европе. Шахтер не хочет меня отпускать, поскольку контракт рассчитан до 2021 года. Но клуб знает о моем решении и все решится после ЧМ“, - цитирует Фреда Globo.

Ранее сообщалось, что Барселона положила глаз на Фреда.

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