Соболь: Готов вернуться в Шахтер - в Славии на меня не рассчитывают

Эдуард Соболь выразил готовность покинуть чешский клуб.

Защитник Шахтера, выступающий на правах аренды в Славии, Эдуард Соболь заявил, что недоволен отсутствием игрового времени в чешском клубе, поэтому готов вернуться в украинский клуб.

"Ситуация для меня не совсем приятная. И что самое интересное, мне никто не объяснял причин, почему я не попадаю в стартовый состав. Думаю, это связано с окончанием моего арендного соглашения со Славией.

Наверное, в Славии на меня не рассчитывают. Другое дело, если бы коуч сказал, что я не устраиваю его по каким-то игровым качествам. А так — тишина.

Я готов вернуться в Шахтер. И готов к конкуренции. Но здесь главное, чтобы в этом был заинтересован сам Шахтер. Правда, не хотелось, чтобы получилось, как прошлым летом, когда я с горняками даже на сборы не поехал. Хочется играть, прогрессировать, а не сидеть на скамейке запасных по полгода", - цитирует Соболя zbirna.com.

23-летний украинец в текущем сезоне провел 28 матчей в составе Славии, в которых забил 1 гол. Правда, последние 5 матчей игрок не выходил на поле, а в последних двух даже не попадал в заявку.

Несмотря на это, Соболь попал в заявку сборной Украины на ближайшие матчи.

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