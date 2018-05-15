Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Соболь: Готов вернуться в Шахтер - в Славии на меня не рассчитывают

Комментариев: 0
Эдуард Соболь выразил готовность покинуть чешский клуб.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
slavia.cz

Защитник Шахтера, выступающий на правах аренды в Славии, Эдуард Соболь заявил, что недоволен отсутствием игрового времени в чешском клубе, поэтому готов вернуться в украинский клуб.

"Ситуация для меня не совсем приятная. И что самое интересное, мне никто не объяснял причин, почему я не попадаю в стартовый состав. Думаю, это связано с окончанием моего арендного соглашения со Славией.

Наверное, в Славии на меня не рассчитывают. Другое дело, если бы коуч сказал, что я не устраиваю его по каким-то игровым качествам. А так — тишина.

Я готов вернуться в Шахтер. И готов к конкуренции. Но здесь главное, чтобы в этом был заинтересован сам Шахтер. Правда, не хотелось, чтобы получилось, как прошлым летом, когда я с горняками даже на сборы не поехал. Хочется играть, прогрессировать, а не сидеть на скамейке запасных по полгода", - цитирует Соболя zbirna.com.

23-летний украинец в текущем сезоне провел 28 матчей в составе Славии, в которых забил 1 гол. Правда, последние 5 матчей игрок не выходил на поле, а в последних двух даже не попадал в заявку.

Несмотря на это, Соболь попал в заявку сборной Украины на ближайшие матчи.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Эдуард Соболь, сборная Украины, Славия, Шахтер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь