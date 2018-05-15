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Футболисты Динамо снялись в промо ролике бренда одежды жены Морозюка

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Беньямин Вербич, Тамаш Кадар и Николай Морозюк побывали в роли моделей.
Футболисты Динамо снялись в промо ролике бренда одежды жены Морозюка
ФК Динамо Киев

Жена Николая Морозюка Ирина в конце апреля объявила о создании собственного бренда одежды – MRZ design.

Девушка решила использовать футболистов Динамо в качестве моделей для своего бренда. Похоже, что Николай Морозюк сумел уговорить Беньямина Вербича и Тамаша Кадара снятся в одном из первых промо роликов семейного бизнеса.

Трое футболистов в дырявых футболках необычной формы демонстрируют свое мастерство, жонглируя мяч, под энергичную музыку. 

"Каждый день мы применяем тысячу ролей и нам нужна разная одежда . В современном мире одно из ключевых мест занимает спорт", – такой месседж оставила Ирина под видео.

Ранее жена Морозюка посвятила песню мужу, пока тот находился на зимних сборах с Динамо.

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Теги: футбол, Николая Морозюк, Ирина Морозюк, Беньямин Вербич, Тамаш Кадар
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