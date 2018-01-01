Шевченко объявил список игроков на матчи с Марокко и Албанией

Андрей Шевченко вызвал в расположение сборной Украины 25 футболистов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список футболистов на тренировочный сбор, который пройдет с 23-го мая по 4-е июня.

"Сине-желтые" во время тренировочного цикла проведут два контрольных спарринга, на которые тренерский штаб вызвал 25 игроков, передает пресс-служба национальной команды.

К вашему вниманию список футболистов.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Заря).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Никита Бурда, Артем Шабанов (оба – Динамо), Эдуард Соболь (Славия, Чехия), Александр Караваев (Заря).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко (все – Динамо), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – Шахтер), Андрей Ярмоленко (Боруссия, Германия), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия).

Нападающие: Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Евгений Селезнев (Акхисар Беледиеспор, Турция).

Напомним, что сборная Украины 31-го мая сыграет против Марокко, а 4-го июня с Албанией.

Ранее Шевченко остался доволен игрой сборников в финале Кубка Украины, где Шахтер победил Динамо.

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