Капитан киевского Динамо заинтересовал Рому.

Виктор Цыганков может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации Сalciomercato, руководство Ромы заинтересовано в приобретении украинского полузащитника.

20-летний футболист киевского Динамо, который завершал сезон в качестве капитана, демонстрировал отличный уровень игры после Нового года. На счету Цыганкова 17 забитых голов и 13 ассистов в 38 матчах в нынешнем сезоне.

Отметим, что Виктор чуть более месяца назад подписал новое соглашение с Динамо на пять лет.

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