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Цыганков может перебраться в Рому – СМИ

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Капитан киевского Динамо заинтересовал Рому.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Виктор Цыганков может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации Сalciomercato, руководство Ромы заинтересовано в приобретении украинского полузащитника.

20-летний футболист киевского Динамо, который завершал сезон в качестве капитана, демонстрировал отличный уровень игры после Нового года. На счету Цыганкова 17 забитых голов и 13 ассистов в 38 матчах в нынешнем сезоне.

Отметим, что Виктор чуть более месяца назад подписал новое соглашение с Динамо на пять лет.

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Теги: футбол, Рома, Виктор Цыганков, Динамо Киев, трансфер, чемпионат Украины по футболу
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