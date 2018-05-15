Бойко: Мы должны с высоко поднятой головой принять чемпионство Шахтера

Денис Бойко прокомментировал победу Шахтера в чемпионате Украины.

Вратарь Динамо Денис Бойко поздравил Шахтер с чемпионством и заявил, что в следующем году киевский клуб должен доказать, что сильнее и достоин быть чемпионом.

"Шахтер выиграл? Поздравляю Шахтер с чемпионством. Это жизнь. Обидно, досадно, тяжело принимать это. Но мы взрослые люди, мы должны с высоко поднятой головой принять это - и уже в следующем сезоне доказать, что мы сильнее, лучше и достойны быть чемпионами", - цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Ранее Денис Бойко заявлял, что приложит максимум усилий, чтобы остаться в Динамо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!