Фонсека провел переговоры с владельцем Вест Хэма по поводу работы

Португальский тренер Шахтера Паулу Фонсека близок к подписанию контракта с Вест Хэмом сообщает Daily Mail.

По информации издания, наставник вместе со своим агентом Жорже Мендешем прилетел в Англию для встречи с президентом молотобойцев Дэвидом Салливаном.

Источник утверждает, что на этом фото изображен Фонеска...

... а лицо от камер закрывает Жорже Мендеш.

Переговоры длились 75 минут и, как сообщается, Фонсека оставил хорошее впечатление. Информацию о встрече подтвердил и главный корреспондент Telegraph Джейсон Берт.

