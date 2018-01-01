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Фонсека провел переговоры с владельцем Вест Хэма по поводу работы

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Тренер донецкого Шахтера может возглавить лондонский клуб.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер

Португальский тренер Шахтера Паулу Фонсека близок к подписанию контракта с Вест Хэмом сообщает Daily Mail.

По информации издания, наставник вместе со своим агентом Жорже Мендешем прилетел в Англию для встречи с президентом молотобойцев Дэвидом Салливаном.

Источник утверждает, что на этом фото изображен Фонеска...

... а лицо от камер закрывает Жорже Мендеш.

Переговоры длились 75 минут и, как сообщается, Фонсека оставил хорошее впечатление. Информацию о встрече подтвердил и главный корреспондент Telegraph Джейсон Берт.

Срок контракта Дэвида Мойеса с Вест Хэмом истек в воскресенье, 13-го мая, хотя официального объявления о том, что стороны решили не продолжать сотрудничество, пока не поступало. Шотландец принял команду в ноябре, когда та находилась в зоне вылета, и привел ее к 13-й позиции.

Соглашение Фонсеки с Шахтером рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, на Паулу Фонсеку претендовал ряд европейских топ-клубов, включая Наполи, Арсенал и Монако. 

Ранее сообщалось, что лондонский Арсенал отказался от идеи подписания португальского специалиста. 

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Теги: Шахтер, Вест Хэм, Паулу Фонсека
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