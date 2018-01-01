Фонсека провел переговоры с владельцем Вест Хэма по поводу работы

Тренер донецкого Шахтера может возглавить лондонский клуб.

Португальский тренер Шахтера Паулу Фонсека близок к подписанию контракта с Вест Хэмом сообщает Daily Mail.

По информации издания, наставник вместе со своим агентом Жорже Мендешем прилетел в Англию для встречи с президентом молотобойцев Дэвидом Салливаном.

Источник утверждает, что на этом фото изображен Фонеска...

... а лицо от камер закрывает Жорже Мендеш.

Переговоры длились 75 минут и, как сообщается, Фонсека оставил хорошее впечатление. Информацию о встрече подтвердил и главный корреспондент Telegraph Джейсон Берт.

West Ham United have indeed met with Shakhtar Donetsk coach Paulo Fonseca and his agent Jorge Mendes today. Not the only candidate either who they will speak to. Seems, as expected, it is over for David Moyes... — Jason Burt (@JBurtTelegraph) 14 мая 2018 г.

Срок контракта Дэвида Мойеса с Вест Хэмом истек в воскресенье, 13-го мая, хотя официального объявления о том, что стороны решили не продолжать сотрудничество, пока не поступало. Шотландец принял команду в ноябре, когда та находилась в зоне вылета, и привел ее к 13-й позиции.

Соглашение Фонсеки с Шахтером рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, на Паулу Фонсеку претендовал ряд европейских топ-клубов, включая Наполи, Арсенал и Монако.

Ранее сообщалось, что лондонский Арсенал отказался от идеи подписания португальского специалиста.

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