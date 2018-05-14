Фонсека остается в Шахтере – СМИ

Главный тренер Шахтера не покинет донецкую команду.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека не покинет клуб этим летом. Об этом сообщил едущий интернет-шоу "ТаТоТаке" Константин Андриюк.

"По моей информации, удалось в клубе его уговорить. Подтвердили два моих источника", – отметил журналист.

Напомним, на Паулу Фонсеку претендовал ряд европейских топ-клубов, включая Наполи, Арсенал и Монако.

Ранее сообщалось, что лондонский Арсенал отказался от идеи подписания португальского специалиста.

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