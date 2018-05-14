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Фонсека остается в Шахтере – СМИ

Комментариев: 1
Главный тренер Шахтера не покинет донецкую команду.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека не покинет клуб этим летом. Об этом сообщил едущий интернет-шоу "ТаТоТаке" Константин Андриюк.

"По моей информации, удалось в клубе его уговорить. Подтвердили два моих источника", – отметил журналист.

Напомним, на Паулу Фонсеку претендовал ряд европейских топ-клубов, включая Наполи, Арсенал и Монако. 

Ранее сообщалось, что лондонский Арсенал отказался от идеи подписания португальского специалиста. 

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, УПЛ, Наполи, Арсенал
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Комментариев (1)
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Peyot    14.05.2018, 15:25
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Peyot
а у Динамо сукисы так и будут нанимать послушных шестерок которые выполняют волю хозяина хоть оно и уничтожает знаменитый клуб!
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