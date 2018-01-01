Малышев: Лучше Жадсона и не скажешь

Хавбек Шахтера поздравил свою команду с чемпионством.

Полузащитник донецкого Шахтера Максим Малышев намекнул на известную фразу экс-игрока "горняков" Жадсона в своем Instagram.

"Лучше Жадсона и не скажешь. Браво команда! Шахтер чемпион!", – написал Малышев.

Также в похожем стиле поздравил с чемпионством защитник Шахтера Давид Хочолава.

"Настоящая раздевалка чемпионов! Где Д.....? Браво!", – написал Хочолава.

Напомним, Шахтер в 31-м туре украинской Премьер-лиги обыграл ровенский Верес со счетом 1:0 и таким образом гарантировал себе 11-е чемпионство в истории независимой Украины.

После игры футболисты Шахтера сорвали пресс-конференцию Фонсеки, а потом эмоционально отметили чемпионство в раздевалке.

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