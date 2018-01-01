Песни, танцы и Фонсека с шампанским: как Шахтер отметил чемпионство в раздевалке
Под шквал эмоций попал и Дарио Срна в красивом пиджаке.
В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер обыграл ровенский Верес (1:0) в Харькове и оформил свое 11-е чемпионство в истории независимой Украины.
В раздевалке после матча "горняки" принялись бурно отмечать это дело. Зачинщиком "беспорядков", кстати, стал главный тренер дончан Пауло Фонсека, которому ранее подопечные с празднованиями сорвали пресс-конференцию.
Стоит отметить, что вскоре в раздевалку команды пришел и Дарио Срна, но даже красивый пиджак не спас его от душа из шампанского.
Вашему вниманию видео празднований команды:
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