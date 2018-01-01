Степаненко: Футболисты Вереса стали жертвой аферы, которая провалилась

Полузащитник Шахтера поделился мнением о матче против ровенского клуба.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал победу над Вересом (1:0).

"Приятно, что уже ничего не решает матч с Динамо, потому что всегда тяжелые встречи получаются. И если был шанс обеспечить чемпионство до игры с принципиальным соперником, да еще и на его стадионе, мы хотели это сделать, что и удалось.

Не знаю, какие планы у тренера, но, думаю, на такие встречи есть смысл ставить ребят, которые играли менее. Они смогут найти мотивацию, у них больше сил, чтобы играть такие утомляющие матчи.

Легко ли настроиться на матч, когда не понимаешь, приедет ли Верес? Они такие качели устроили. Мы до конца верили, что благоразумие посетит руководителей Вереса. Такого цирка в своей карьере еще не видел.

Нам никакие подачки не нужны. мы хотим свою силу на поле показывать.

Никаких претензий к футболистам не имею. Думаю, они стали жертвой аферы, которая с треском провалилась. Это будет уроком для всех", – цитирует Степаненко Footboom.

Ранее сообщалось, что Шахтер досрочно стал чемпионом Украины.

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