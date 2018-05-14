Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Футболисты Шахтера сорвали пресс-конференцию Фонсеки

Комментариев: 1
Пресс-конференция главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки была прервана празднующими чемпионство игроками.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в 31-м туре украинской Премьер-лиги обыграл ровенский Верес со счетом 1:0 и таким образом гарантировал себе 11-е чемпионство в истории независимой Украины.

После игры главный тренер "горняков" Паулу Фонсека отвечал на вопросы на пресс-конференции, однако в зал ворвались игроки донецкого клуба, которые с криками "Чемпионы-чемпионы" принялись обливать наставника шампанским.

Отметим, что в заключительном туре УПЛ Шахтер сыграет против Динамо в Киеве.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, футболисты, пресс-конфенренция, шампанское, видео, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  14.05.2018, 09:23
Оценка:  0
гость
Чистые придурки!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь