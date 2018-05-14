Футболисты Шахтера сорвали пресс-конференцию Фонсеки

Пресс-конференция главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки была прервана празднующими чемпионство игроками.

Донецкий Шахтер в 31-м туре украинской Премьер-лиги обыграл ровенский Верес со счетом 1:0 и таким образом гарантировал себе 11-е чемпионство в истории независимой Украины.

После игры главный тренер "горняков" Паулу Фонсека отвечал на вопросы на пресс-конференции, однако в зал ворвались игроки донецкого клуба, которые с криками "Чемпионы-чемпионы" принялись обливать наставника шампанским.

Отметим, что в заключительном туре УПЛ Шахтер сыграет против Динамо в Киеве.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!