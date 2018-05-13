Стало известно, кто представит Украину в еврокубках в сезоне 2018/19

Перед последним туром чемпионата Украины в верхней части осталась одна интрига.

Предпоследний тур чемпионата Украины по футболу не только назвал имя чемпиона страны, но и определил представителей в еврокубках от Украины на сезон 2018/19.

Донецкий Шахтер, как чемпион страны, стартует сразу с группового этапа Лиги чемпионов.

Вице-чемпион Украины киевское Динамо будет пытаться попасть в группу Лиги чемпионов через квалификацию, где стартует с третьего раунда.

Мариуполь, сыграв вничью с Ворсклой, гарантировал себе пятое место в чемпионате и участие в Лиге Европы. Мариупольская команда стартует со второго раунда отбора.

Также в Лиге Европы выступят Заря и Ворскла. В последнем туре они в очном противостоянии определят, кто выиграет бронзовые медали чемпионата и будет стартовать с группового этапа Лиги Европы, а кто станет четвертым и будет стартовать с третьего квалификационного раунда.

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