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Стало известно, кто представит Украину в еврокубках в сезоне 2018/19

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Перед последним туром чемпионата Украины в верхней части осталась одна интрига.
Шахтер - чемпион Украины 2018/19
Шахтер - чемпион Украины 2018/19
ФК Шахтер

Предпоследний тур чемпионата Украины по футболу не только назвал имя чемпиона страны, но и определил представителей в еврокубках от Украины на сезон 2018/19.

Донецкий Шахтер, как чемпион страны, стартует сразу с группового этапа Лиги чемпионов.

Вице-чемпион Украины киевское Динамо будет пытаться попасть в группу Лиги чемпионов через квалификацию, где стартует с третьего раунда.

Мариуполь, сыграв вничью с Ворсклой, гарантировал себе пятое место в чемпионате и участие в Лиге Европы. Мариупольская команда стартует со второго раунда отбора.

Также в Лиге Европы выступят Заря и Ворскла. В последнем туре они в очном противостоянии определят, кто выиграет бронзовые медали чемпионата и будет стартовать с группового этапа Лиги Европы, а кто станет четвертым и будет стартовать с третьего квалификационного раунда.

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Теги: чемпионат Украины, футбол, Шахтер, Динамо Киев, Ворскла, Заря, Мариуполь
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Комментариев (1)
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Аlexandr_911    13.05.2018, 23:03
Оценка:  0
Аlexandr_911
у Зари опыта поболее , надо им в группу сразу попасть ..
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