"Горняки" за тур до финиша гарантировали себе чемпионство.

Донецкий Шахтер в 31-м туре чемпионата Украины обыграл ровненский Верес со счетом 1:0 и досрочно завоевал золотые медали Премьер-лиги.

Победный гол на свой счет записал полузащитник Марлос, реализовавший пенальти уже на пятой минуте встречи.

Шахтер во второй раз подряд и в 11-й всего раз стал чемпионом страны. Седьмой раз в истории Шахтеру удался "золотой" дубль.

Ранее Шахтер завоевал Кубок Украины, обыграв в финале киевское Динамо.

Шахтер – Верес 1:0

Гол: Марлос, 5 (с пенальти)

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос (Нем, 88), Патрик (Коваленко, 63), Тайсон – Феррейра (Кайоде, 78).

Верес: Бандура — Адамюк, Приймак, Симинин, Лукьянчук — Карасюк, Каленчук, Степанюк, Мягков (Морозенко, 78), Кожанов (Волошинович, 73) – Кулиш (Жулио Сезар, 89).

Предупреждения: Кривцов, Фред