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Детская футбольная команда из Украины попала в смертельное ДТП в Беларуси

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Микроавтобус столкнулся с погрузчиком - один ребенок погиб.
Микроавтобус с детьми из Украины столкнулся с погрузчиком
Микроавтобус с детьми из Украины столкнулся с погрузчиком
gaibrest.by

В воскресенье, 13 мая, в Беларуси около 07:00 часов на 54 км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь, вблизи деревни Мартынюки произошло ДТП с микроавтобусом, перевозившим детей из Украины, погиб один ребенок.

Как сказано в сообщении Минздрава Беларуси, по предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу.

У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 

По данным БЕЛТА, микроавтобус с детьми из Украины столкнулся с погрузчиком. По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Рено Мастер совершил попутное столкновение с погрузчиком под управлением местного жителя. В результате ДТП погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении.

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Теги: ДТП, авария, футбол
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