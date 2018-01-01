Григорий Суркис: Динамо не продается

Бывший президент Динамо Григорий Суркис рассказал о жизни команды.

Вице-президент УЕФА и экс-президент Динамо Григорий Суркис прокомментировал актуальные вопросы из жизни Динамо официальному сайту клуба.

“Мне нечего опровергать информацию о том, что Игорь Суркис не финансирует клуб уже два года. Если вы обратитесь к игрокам тренеров, тех людей, которые обслуживают команду, работников, а это огромное количество людей - около тысячи - и они работают для того, чтобы все клубные команды имели все, то они вам скажут, что задолженности по зарплате на форуме даже на 1 месяц.

А насчет того, что Ярославский или китайцы, или кто-то другой хочет купить Динамо, то это не обсуждается, так как оно не продается!

Для моего брата судьба Динамо имеет огромное значение. Он с детства любит эту команду, а когда стал президентом, никто и никогда не мог его упрекнуть, что клуб не финансируется.

Так, сегодня в стране идет война, обстоятельства, при которых такие легионеры, как раньше, не желают ехать, а те, что находятся здесь, оставляют Украины. Разве у Бернарда в Шахтере были плохие финансовые условия? Но он уехал и не собирается возвращаться. Есть слухи, что из Шахтера поедет Фред, не хочет продлевать контракт Феррейра, является актуальным вопрос о тренере.

Я не говорю о том, что Шахтер не может или Ринат Ахметов не хочет удержать этих людей, которые на сегодня являются ключевыми игроками его команды. Но он не может держать их в кандалах. Возможно, у них есть другие стимулы и мотивация для продолжения карьеры за рубежом. Поэтому мы не единственные находимся в такой ситуации - это тенденция“, - отметил Григорий Суркис.

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