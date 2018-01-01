Игроки Вереса хотят покинуть клуб из-за срыва матча с Шахтером – СМИ

Игроки Вереса не согласны с решением клуба сорвать матч с Шахтером и будут инициировать разрыв контрактов.

Футболисты Вереса хотят разорвать контракты с клубом из-за срыва матча с Шахтером, сообщает телеканал Футбол 1.

Причиной их недовольства якобы является решение руководства вернуть команду из Харькова во Львов после того, как стало известно об отравлении ряда футболистов.

При этом сколько игроков хотят покинуть Верес и кто именно, не уточняется.

Вчера стало известно, что отравились девять футболистов, из-за чего ровенский клуб обратился в Премьер-лигу с просьбой перенести матч с Шахтером на другую дату, но УПЛ отказала им.

После этого Верес направил письмо генеральному директору Шахтера Сергею Палкину и президенту ФФУ Андрею Павелко с просьбой повлиять на УПЛ в вопросе переноса матча.

Врач ровенчан Александр Виркун рассказал, что первые симптомы отравления проявились сразу же по приезду в Харьков, но клуб решил не обращаться в местные больницы, чтобы не создавать панику.

Во Львов команда прибыла в 5:20, а потому встреча с Шахтером сегодня точно не состоится.

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