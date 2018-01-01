Защитник Динамо выложил странное сообщение в соцсети

Тамаш Кадар на своей странице в Instagram опубликовал провокационное сообщение.

Весьма странное сообщение оставил на своей странице в Instagram защитник киевского Динамо Тамаш Кадар. Венгр выложил картинку, на которой изображен смайлик руки, показывающей средний палец, и подписал ее: "Это мой комментарий. Наслаждайтесь".

Не совсем понятно, кому таким образом ответил Кадар. Не исключено, что сообщение предназначалось для болельщиков, критикующих венгра за его игру в финале Кубка Украины.

Напомним, в финале Кубка Украины Динамо уступило Шахтеру.

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