Матч донецкого Шахтера и Вереса под угрозой срыва.

Верес попросил перенести матч с Шахтером из-за отравления игроков, но УПЛ против Фк Шахтер Донецк

Ровенский Верес накануне матча с Шахетром в 31-м туре чемпионата Украины попросил руководство УПЛ перенести поединок на другую дату, так как часть футболистов получило пищевое отравление.

В свою очередь, дирекция УПЛ ответила Вересу отказом, мотивируя это тем, что в заявке на сезон ровенского клуба 75 футболистов, а также до начала матча еще сутки. Таким образом тренерский штаб Вереса сможет найти замену недостающим игрокам.

Поединок Шахтер – Вереса под угрозой срыва. Отметим, что Шахтер в случае победы на Вересом официально оформит чемпионский титул УПЛ. В последнем матче сезона "горнякам" предстоит сыграть в Киеве против Динамо.

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