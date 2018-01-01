УПЛ: Зирка примет Карпаты, Олимпик сыграет с Черноморцем
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Украины по футболу.
В рамках 31-го тура УПЛ состоятся 6 матчей. Три из них пройдут в субботу, 12 мая, еще три - в воскресенье, 13 мая.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу:
Суббота, 12 мая
14:00 Зирка - Карпаты
17:00 Олимпик - Черноморец
17:00 Сталь - Александрия
Воскресенье, 13 мая
19:30 Заря - Динамо
19:30 Мариуполь - Ворскла
19:30 Шахтер - Ворскла
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