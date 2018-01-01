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УПЛ: Зирка примет Карпаты, Олимпик сыграет с Черноморцем

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Украины по футболу.
УПЛ: расписание и результаты матчей
УПЛ: расписание и результаты матчей
ФК Олимпик

В рамках 31-го тура УПЛ состоятся 6 матчей. Три из них пройдут в субботу, 12 мая, еще три - в воскресенье, 13 мая.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 12 мая

14:00 Зирка - Карпаты

17:00 Олимпик - Черноморец

17:00 Сталь - Александрия

Воскресенье, 13 мая

19:30 Заря - Динамо

19:30 Мариуполь - Ворскла

19:30 Шахтер - Ворскла

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Теги: УПЛ, расписание, чемпионат Украины, футбол
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