Вашему вниманию расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Украины по футболу.

В рамках 31-го тура УПЛ состоятся 6 матчей. Три из них пройдут в субботу, 12 мая, еще три – в воскресенье, 13 мая.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 12 мая

Зирка – Карпаты 1:1

Голы: Петров, 38 – Карраскаль, 45+3 (с пенальти)

Зирка: Паст – Братков, Драченко, Оганесян – Фатеев (Гафаити, 10), Гедж, Загальский (Ямполь, 80), Цюпа – Чичиков (Збунь, 67), Петров, Билоног

Карпаты: Шевченко – Федецкий, Лобай, Мирошниченко – Мякушко (Ременюк, 70), Вербный, Эрбес (Голодюк, 90), Гуцуляк (Санчес, 83) – Карраскаль, Ди Франко – Швед

Предупреждения: Чичиков, Гафаити, Драченко, Гедж – Вербный, Лобай, Эрбес, Федецкий, Карраскаль, Санчес

Удаление: Лобай, 87

17:00 Олимпик – Черноморец

17:00 Сталь – Александрия

Воскресенье, 13 мая

19:30 Заря – Динамо

19:30 Мариуполь – Ворскла

19:30 Шахтер – Ворскла

Турнирная таблица

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