УПЛ: Динамо обыграло Зарю, Мариуполь и Ворскла разошлись миром
В рамках 31-го тура УПЛ состоятся 6 матчей. Три из них пройдут в субботу, 12 мая, еще три – в воскресенье, 13 мая.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Украины по футболу:
Суббота, 12 мая
Зирка – Карпаты 1:1
Голы: Петров, 38 – Карраскаль, 45+3 (с пенальти)
Зирка: Паст – Братков, Драченко, Оганесян – Фатеев (Гафаити, 10), Гедж, Загальский (Ямполь, 80), Цюпа – Чичиков (Збунь, 67), Петров, Билоног
Карпаты: Шевченко – Федецкий, Лобай, Мирошниченко – Мякушко (Ременюк, 70), Вербный, Эрбес (Голодюк, 90), Гуцуляк (Санчес, 83) – Карраскаль, Ди Франко – Швед
Предупреждения: Чичиков, Гафаити, Драченко, Гедж – Вербный, Лобай, Эрбес, Федецкий, Карраскаль, Санчес
Удаление: Лобай, 87
Олимпик – Черноморец 1:0
Гол: 1:0 – 89, автогол Люлька.
Олимпик: Кичак, Кулинич, Козлов (Немчанинов, 64), Снурницын, Сондей, Леонидас (Кисиль, 87), Цимбалюк, Пасич, Вакуленко, Очигава, Беленький (Балашов, 55).
Черноморец: Новак (Безрук, 75), Зубейко, Жунич, Люлька, Романюк, Ковалец, Бобко, Третьяков, Черний (Матяж, 46), Татарков, Гладкий.
Предупреждения: Черний (17), Козлов (23), Кулинич (78).
Сталь – Александрия 1:2
Голы: 0:1 – 75 Бацула, 0:2 – 78 Цуриков, 1:2 – 90, пенальти Мысык.
Сталь: Пеньков, Джонатан, Грачев, Ощипко, Климчук (Тиаго Ромуло, 46), Задерака (Хоцяновский, 57), Месхи, Мысык, Малакян (Копытов, 74), Эберт, Кузик.
Александрия: Леванидов, Шендрик, Гитченко, Цуриков (Шастал, 81), Бацула, Грицук, Протасов (Старенький, 65), Банада, Довгий, Чеботаев, Пономарь (Ситало, 72).
Предупреждения: Банада (26), Малакян (66), Хоцяновский (71), Шендрик (85), Чеботаев (89).
Воскресенье, 13 мая
Шахтер – Верес 1:0
Гол: Марлос, 5 (с пенальти)
Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос (Нем, 88), Патрик (Коваленко, 63), Тайсон – Феррейра (Кайоде, 78).
Верес: Бандура — Адамюк, Приймак, Симинин, Лукьянчук — Карасюк, Каленчук, Степанюк, Мягков (Морозенко, 78), Кожанов (Волошинович, 73) – Кулиш (Жулио Сезар, 89).
Предупреждения: Кривцов, Фред
Заря — Динамо 0:1
Гол: Вербич, 68
Заря: Лунин — Караваев, Сваток, Гордиенко, Чеберко — Силас, Харатин — Громов, Кочергин (Чечер, 67), Лунев — Фаупала
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев (Ротань, 88), Гармаш — Цыганков, Шапаренко, Вербич — Беседин
Предупреждения: Гордиенко, Харатин, Силас, Кочергин, Чечер — Беседин, Кадар
Мариуполь — Ворскла 1:1
Голы: Тищенко, 52 — Коломоец, 30.
Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев (Насонов, 89), Яворский, Быков, Демири — Дедечко, Игнатенко (Дава, 72) — Чурко, Тотовицкий, Тищенко — Борячук.
Ворскла: Шуст — Сапай, Чижов, Даллку, Ребенок — Чеснаков, Карвченко (Гиоргадзе, 90+2) — Кобахидзе (Одарюк, 90+2), Шарпар, Кулач (Сергийчук, 74) — Коломоец.
Предупреждения: Борячук — Чижов, Коломоец, Сергийчук, Кравченко.
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