Вашему вниманию расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Украины по футболу.

В рамках 31-го тура УПЛ состоятся 6 матчей. Три из них пройдут в субботу, 12 мая, еще три – в воскресенье, 13 мая.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 12 мая

Зирка – Карпаты 1:1

Голы: Петров, 38 – Карраскаль, 45+3 (с пенальти)

Зирка: Паст – Братков, Драченко, Оганесян – Фатеев (Гафаити, 10), Гедж, Загальский (Ямполь, 80), Цюпа – Чичиков (Збунь, 67), Петров, Билоног

Карпаты: Шевченко – Федецкий, Лобай, Мирошниченко – Мякушко (Ременюк, 70), Вербный, Эрбес (Голодюк, 90), Гуцуляк (Санчес, 83) – Карраскаль, Ди Франко – Швед

Предупреждения: Чичиков, Гафаити, Драченко, Гедж – Вербный, Лобай, Эрбес, Федецкий, Карраскаль, Санчес

Удаление: Лобай, 87

Олимпик – Черноморец 1:0

Гол: 1:0 – 89, автогол Люлька.

Олимпик: Кичак, Кулинич, Козлов (Немчанинов, 64), Снурницын, Сондей, Леонидас (Кисиль, 87), Цимбалюк, Пасич, Вакуленко, Очигава, Беленький (Балашов, 55).

Черноморец: Новак (Безрук, 75), Зубейко, Жунич, Люлька, Романюк, Ковалец, Бобко, Третьяков, Черний (Матяж, 46), Татарков, Гладкий.

Предупреждения: Черний (17), Козлов (23), Кулинич (78).

Сталь – Александрия 1:2 Голы: 0:1 – 75 Бацула, 0:2 – 78 Цуриков, 1:2 – 90, пенальти Мысык. Сталь: Пеньков, Джонатан, Грачев, Ощипко, Климчук (Тиаго Ромуло, 46), Задерака (Хоцяновский, 57), Месхи, Мысык, Малакян (Копытов, 74), Эберт, Кузик. Александрия: Леванидов, Шендрик, Гитченко, Цуриков (Шастал, 81), Бацула, Грицук, Протасов (Старенький, 65), Банада, Довгий, Чеботаев, Пономарь (Ситало, 72). Предупреждения: Банада (26), Малакян (66), Хоцяновский (71), Шендрик (85), Чеботаев (89). Воскресенье, 13 мая

19:30 Заря – Динамо

19:30 Мариуполь – Ворскла

19:30 Шахтер – Верес

Турнирная таблица

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