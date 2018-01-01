Динамо продлило контракт с Калитвинцевым

Полузащитник Владислав Калитвинцев подписал новое соглашение с Динамо.

Полузащитник киевского Динамо Владислав Калитвинцев продлил контракт с киевлянами до 2020 года. О новом соглашении с Калитвинцевым сообщил официальный сайт киевлян.

"Теперь осталось только выйти на поле и своей игрой доказать, что я заслужено нахожусь в Динамо. Я много пропустил. К счастью, буквально сегодня уже провел первую тренировку в общей группе без ограничений. Главное – до конца сезона набрать форму, в отпуске ее поддержать, а затем с новыми силами работать на сборах", - заявил Калитвицев.

Калитвинцев первую часть сезона провел в Заре. В луганском клубе он провел 6 матчей, забил 1 гол и получил серьезную травму колена.

Зимой Калитвинцев вместе с Динамо отправился на сборы в Испанию, однако из-за состояния здоровья до сих пор не смог вернуться на поле.

За всю карьеру Владислав провел только 13 поединков за главную команду Динамо, отметившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Калитвинцев подобрал котенка в парке.

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