В Днепре состоялся финальный матч Кубка Украины по футболу.

Украинская пивоваренная компания "Уманьпиво", хорошо известная среди украинцев натуральными освежающими напитками, стала официальным партнером финального матча Кубка Украины сезона-2017/18, который прошел в Днепре 9-го мая.

Во время матча гостям и болельщикам было предложено несколько видов освежающих напитков из ассортимента "Уманьпиво": хмельное и пенное "Жигулевское", живительный квас, безалкогольное "Вайсбург", а также лимонады со вкусом детства. "Каждому свое", – как подмечали болельщики.

Освежительные напитки – неотъемлемый атрибут футбольных праздников, хотя редко, когда на таких событиях представлен локальный производитель. Поэтому нынешний финал Кубка Украины – случай уникальный. Но в "Уманьпиво" настроены решительно и планируют в дальнейшем поддерживать свои, украинские масштабные спортивные и культурные события.

"Для нас – это отличная возможность знакомить украинцев с напитками, которые сварены из компонентов, выращенных исключительно на своих полях компании. Мы так и говорим: "Свое для своих", – подчеркивает директор пивоваренной компании "Уманьпиво" Игорь Кисиль.

Отметим, "Уманьпиво" – одна из самых старинных пивоварен в Украине, основана в 1878 году. Завод славится тем, что выпускает исключительно живое пиво, сроком хранения до 30 дней. Сегодня "Уманьпиво" – единственный производитель в Украине, который выращивает на своих полях ячмень, отбирая лучший для пивоварения, и является одним из немногих, кто самостоятельно перерабатывает пивоваренный ячмень на солод. Поскольку все производственные процессы осуществляются на своем производстве, под собственным надсмотром, а также под контролем немецких экспертов, продукция "Уманьпиво" имеет неизменно высокое качество, что неоднократно подтверждено наградами на различных отраслевых выставках, фестивалях и конкурсах. Линейка продукции включает пиво "Вайсбург", "Жигулевское", "Пшеничное", "Медовое", "Cerveza de la Vidа", а также квас, сидр и лимонад.