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Полиция расследует похищение денег с трансфера Ярмоленко в Боруссию

Комментариев: 1
Платеж солидарности в черниговскую СДЮШОР, которая воспитала футболиста, не дошел.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
bvd.de

Полиция расследует хищение платежа солидарности (150 тысяч евро) от трансфера Андрея Ярмоленко в дортмундскую Боруссию, сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Напомним, игрок сборной Украины перешел из киевского Динамо в Боруссию за 25 миллионов евро летом 2017 года. По регламенту ФИФА, 5% этой суммы Динамо должно отправиться СДЮШОР, в которой воспитывался Ярмоленко.

Андрей является воспитанником СДЮШОР "Юность" в Чернигове, а 150 тысяч евро были получены ОО "Черниговский областной футбольный клуб Юность", которая не имеет к ней отношения.

Ранее суд решил арестовать половину всей суммы (около 2,3 миллиона гривен), чтобы сохранить доказательство незаконных действий "Юности".

Сейчас в уголовном производстве изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы, проводятся допросы. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что Венгер может стать тренером Ярмоленко.

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Теги: Андрей Ярмоленко, трансфер, Боруссия Д, прокуратура, полиция, расследование, вне игры, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  11.05.2018, 19:14
Оценка:  0
гость
5% от 25 млн евро это 1,25 млн евро , а никак не 15о тыс
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