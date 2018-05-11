Полиция расследует похищение денег с трансфера Ярмоленко в Боруссию

Платеж солидарности в черниговскую СДЮШОР, которая воспитала футболиста, не дошел.

Полиция расследует хищение платежа солидарности (150 тысяч евро) от трансфера Андрея Ярмоленко в дортмундскую Боруссию, сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Напомним, игрок сборной Украины перешел из киевского Динамо в Боруссию за 25 миллионов евро летом 2017 года. По регламенту ФИФА, 5% этой суммы Динамо должно отправиться СДЮШОР, в которой воспитывался Ярмоленко.

Андрей является воспитанником СДЮШОР "Юность" в Чернигове, а 150 тысяч евро были получены ОО "Черниговский областной футбольный клуб Юность", которая не имеет к ней отношения.

Ранее суд решил арестовать половину всей суммы (около 2,3 миллиона гривен), чтобы сохранить доказательство незаконных действий "Юности".

Сейчас в уголовном производстве изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы, проводятся допросы. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что Венгер может стать тренером Ярмоленко.

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