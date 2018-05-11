Игрок Динамо подобрал бездомного котенка в парке
Неравнодушный поступок со стороны Владислава Калитвинцева.
Полузащитник Динамо Владислав Калитвинцев, который продолжает восстанавливаться после травмы, подобрал котенка в парке. Об этом футболист сообщил в социальной сети Instagram.
"Нашли в парке 300 граммов счастья", – подписал фото 25-летний игрок.
Ранее сообщалось, что венесуэльский клуб уволил двух футболистов после издевательств над котом.
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