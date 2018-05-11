Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игрок Динамо подобрал бездомного котенка в парке

Комментариев: 1
Неравнодушный поступок со стороны Владислава Калитвинцева.
Владислав Калитвинцев
Владислав Калитвинцев
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Владислав Калитвинцев, который продолжает восстанавливаться после травмы, подобрал котенка в парке. Об этом футболист сообщил в социальной сети Instagram.

"Нашли в парке 300 граммов счастья", – подписал фото 25-летний игрок.

Ранее сообщалось, что венесуэльский клуб уволил двух футболистов после издевательств над котом.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Владислав Калитвинцев, вне игры, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  11.05.2018, 16:50
Оценка:  +1
гость
...надо орден ему дать...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь