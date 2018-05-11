Бойко – Селезневу: С очередным трофеем

Вратарь Динамо поздравил партнера по сборной Украины с победой в Кубке Турции.

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко поздравил форварда Акхисар Беледие Евгения Селезнева с завоеванием Кубка Турции.

"С очередным трофеем, друг мой", – написал Бойко на своей странице в Instagram под совместным фото, на что Селезнев ответил ему: "Спасибо, братишь".

Ранее сообщалось, что агент Селезнева показал средний палец критикам.

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