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Бойко – Селезневу: С очередным трофеем

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Вратарь Динамо поздравил партнера по сборной Украины с победой в Кубке Турции.
Денис Бойко и Евгений Селезнев
Денис Бойко и Евгений Селезнев
instagram.com/denysboyko_71

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко поздравил форварда Акхисар Беледие Евгения Селезнева с завоеванием Кубка Турции.

"С очередным трофеем, друг мой", – написал Бойко на своей странице в Instagram под совместным фото, на что Селезнев ответил ему: "Спасибо, братишь".

 

С очередным трофеем друг мой! @e_seleznev 🏆👏🏼🙌🏼 #nopasaran

Допис, поширений Boyko Denys 🦍 (@king_kong_71)

Ранее сообщалось, что агент Селезнева показал средний палец критикам.

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Теги: Денис Бойко, Евгений Селезнев, поздравление, Кубок Турции, фото, футбол
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