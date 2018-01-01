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Морозюк: Бушич - самый бестолковый трансфер в Динамо

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Защитник Динамо ответил на провокационные вопросы.
Николай Морозюк
Николай Морозюк
youtube.com

Защитник Динамо Защитник Динамо Николай Морозюк стал участником программы "От души в душу".

Одним из вопросов был самый бестолковый трансфер киевского клуба.

"Самый бестолковый трансфер в Динамо? Бушич. Он даже на футболиста не был похож. Походкой, манерами. Потом он начал с мячом работать, ведь его для первой команды брали. Все просто в шоке были. Но он играл в дубле максимум сезон. Не дали ему шанса", - поделился Морозюк.

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Теги: Николай Морозюк, Динамо Киев, Бушич, футбол, УПЛ
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