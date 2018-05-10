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Феррейра заинтересовал Фиорентину – СМИ

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Форвард донецкого Шахтера может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Факундо Феррейра
Факундо Феррейра
Фк Шахтер Донецк

Аргентинский нападающий донецкого Шахтера Факундо Феррейра летом может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах футболиста заинтересовалась Фиорентина.

Как сообщает ресурс ViolaNews со ссылкой на La Nazione, Феррейру лично хочет подписать босс "фиалок" Панталео Корвино. 

Напомним, что контракт 27-летнего аргентинца с "горняками" заканчивается по окончании нынешнего сезона и летом он может покинуть клуб в качестве свободного агента. 

Также в подписании Феррейры были заинтересованы итальянский Наполи и португальская Бенфика. Кроме того в Сети опубликовали фото, которое свидетельствует о подписании четырехлетнего контракта Факундо с Бешикташем, однако футболист заявил, что не контактировал с представителями "черных орлов". 

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Теги: футбол, Факундо Феррейра, Шахтер, Фиорентина
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