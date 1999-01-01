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Степаненко ответил Гармашу на "гнилого человека"

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Полузащитник Шахтера прокомментировал слова Дениса Гармаша, сказанные после поражения в финале Кубка Украины.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
ФК Шахтер

Накануне Шахтер в Днепре со счетом 2:0 обыграл Динамо и выиграл Кубок Украины. После игры полузащитник киевлян Денис Гармаш обвинил игрока донецкой команды Тараса Степаненко в нечестной игре и назвал его "гнилым человеком".

Сегодня полузащитник "горняков" прокомментировал эти слова в свой адрес.

"Шахтер одержал уверенную победу над Динамо в финале Кубка. Проигрывать никто не любит, поэтому слова Гармаша – это эмоции. Слова неприятные, но я не держу на него зла, буду выше этого. Нужно уметь прощать, также как нужно уметь проигрывать. Хочу поздравить всех болельщиков Шахтера с заслуженной победой в Кубке Украины!", – сказал Степаненко в комментарии Football.ua.

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Теги: Тарас Степаненко, Шахтер, Денис Гармаш, Динамо Киев, Кубок Украины, футбол
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