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Ляшко поддержал Шахтер в финале Кубка Украины, плюя семечки на трибуне

Комментариев: 3
Шахтер не остался без поддержки во время финального матча за Суперкубок Украины.
Олег Ляшко
Олег Ляшко
facebook.com/O.Liashko

Шахтер и Динамо 9 мая встретились в финальном матче за Кубок Украины, который прошел на Днепр-Арене.

Поддержать "горняков" на стадион приехал Олег Ляшко, где народный депутат запастился "главным атрибутом" болельщика – семечками. Соответствующее видео опубликовал пользователь социальной сети Facebook Vasyl Krutchak.

Напомним, поединок завершился со счетом 2:0 в пользу Шахтера.

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Теги: футбол, Шахтер, Кубок Украины, вне игры, видео, Олег Ляшко
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  10.05.2018, 16:20
Оценка:  0
гость
Гомокрот!
Sirko_1111    10.05.2018, 16:10
Оценка:  -1
Sirko_1111
Хоть одно правильное решение принял. И побыл простым болельщиком на трибуне.
гость  (аноним)  10.05.2018, 15:58
Оценка:  +1
гость
В огороде бузина, а в Киеве — дядька
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