Ляшко поддержал Шахтер в финале Кубка Украины, плюя семечки на трибуне

Шахтер не остался без поддержки во время финального матча за Суперкубок Украины.

Олег Ляшко facebook.com/O.Liashko

Шахтер и Динамо 9 мая встретились в финальном матче за Кубок Украины, который прошел на Днепр-Арене. Поддержать "горняков" на стадион приехал Олег Ляшко, где народный депутат запастился "главным атрибутом" болельщика – семечками. Соответствующее видео опубликовал пользователь социальной сети Facebook Vasyl Krutchak. Напомним, поединок завершился со счетом 2:0 в пользу Шахтера. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Isport.ua