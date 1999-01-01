Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шевченко: В матче Динамо – Шахтер сборники были в хорошей форме

Комментариев: 0
Главному тренер сборной Украины понравился матч с участием двух лучших команд страны.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
zbirna.com

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко по завершении финала Кубка Украины между донецким Шахтером и киевским Динамо заявил, что в поединке было меньше провокаций, чем обычно.

"Мне игра Шахтера и Динамо понравилась. Настоящий финал, а главным его отличием стала бескомпромиссная, но корректная борьба, чего в таких матчах не всегда хватает.

На этот раз провокаций и столкновений на поле было меньше, чем обычно – игроки сосредоточились на реализации своих футбольных качеств. В этом больше преуспел Шахтер, и я поздравляю его с победой.

Состояние сборников обеих команд мне понравилось – видно, что ребята находятся в хорошей форме. Надеюсь, они сохранят ее до матчей сборной Украины, и мы проведем хорошую учебно-тренировочную работу, которую закрепим спаррингами", – цитирует Шевченко Команда №1.

Напомним, что Шахтер обыграл Динамо в финале Кубка Украины. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Андрей Шевченко, Шахтер, Динамо Киев, Кубок Украины, финал, сборная Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь