Донецкий Шахтер стал обладателем Кубка Украины, в Днепре обыграв Динамо.

Шахтер установил исторический рекорд Кубка Украины, выиграв трофей в 12-й раз в истории. 9 мая “горняки“ обыграли Динамо 2:0 благодаря голам Факундо Феррейры и Ярослава Ракицкого.

Редактор iSport.ua Виталий Володько рассказывает о четырех выводах, которые можно сделать после матча Шахтера с Динамо.

Шахтер переиграл Динамо в центре поля и использовал ошибки

В середине поля Шахтер переиграл Динамо и это стало одним из ключевых факторов победы. “Горняки“ были лучше за счет работоспособности, слаженности действий, мобильности, где-то хитрости. Степаненко выиграл локальные эмоциональные бои с Гармашем, а Фред хоть визуально был незаметен, но выполнил большой объем полезной работы.

Но главное – киевляне не использовали ошибки “горняков“, а те наказали киевлян. В первом голе провалилась вся оборона Динамо от Пиварича до людей, которые должны были его страховать, а во втором виноват Бойко.

Бойко не решает вратарскую проблему Динамо

После завершения карьеры Александром Шовковским школа вратарей Динамо показала, что не такая уже она хорошая. В первую очередь киевлянам не хватает стабильности в игре вратаря. Бойко – вратарь добротного уровня, кандидат в сборную, но допустил ошибку, после которой матч можно было заканчивать.

Да, Ракицкий пробил мощно и мяч летел по довольно коварной траектории. Но расстояние было более 30 метров, а Бойко начал “гадать“. Что хотел сделать Бойко, наверное не понял и он сам, но голкипер уровня Динамо такое пропускать не должен.

Если весной ошибки Бойко объясняли отсутствием игровой практики, то к ключевым матчам сезона она уже должна была появиться. Вспоминая ляп Бойко в матче с Шерифом с 2010 году, понимаешь, что этот вратарь может ошибиться в самый неподходящий момент.

У этого Шахтера есть будущее

Этот поединок стал образцовым матчем “горняков“. Наверняка, он стал “лебединой песней“ для некоторых лидеров команды – Фреда, Марлоса, Исмаили, Феррейру этим летом попробуют подписать европейские клубы, да и Фонсека пока не продлил контракт с “горняками“. Хотя выступлением в этом сезоне он заслужил хорошей прибавки.

Пока сложно спрогнозировать, какой будет донецкая команда в следующем сезоне, но учитывая игру Алана Патрика, Додо и Кайоде, понимаешь, что команда не ослабеет даже в случае ухода двух-трех нынешних лидеров команды (а больше “горняки“ не отпустят).

Динамо нужны новые игроки

У Динамо тоже есть будущее, ведь нынешние лидеры команды еще молоды. Шепелеву - 20 лет, Цыганкову – 20, Шапаренко – 19, Беседину – 22. Эта команда только строится, но уже показывает хороший футбол.

При этом, ей нужна “новая кровь“ и это показал матч с Шахтером, когда при необходимости усиления игры Хацкевич выпускает совсем молодого Цитаишвили. Киевлянам банально некем было усилить игру и именно поиск игроков для основной обоймы будет главным заданием команды на лето.

Виталий Володько, iSport.ua